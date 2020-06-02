زوج ديمة بياعة يفرض عليها قواعد صارمة أثناء ممارسة الرياضة

انتشر على عدد من حسابات مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة السورية ديمة بياعة وهي تمارس التمارين الرياضية بإشراف زوجها أحمد الحلو وبدت وهي تقوم بالحركات مع رفع الأثقال.

وأكثر ما جذب الاهتمام شكواها من عدم قدرتها على المتابعة فيما اظهر زوجها الصرامة وطلب منها عدم التوقف قبل أن تستجيب له.

وظهر في الفيديو عدد آخر من المتدربين من بينهم الفنانة مها المصري والدة ديمة. وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حيث اعرب المتابعون عن استغرابهم ممارسة هذا العدد من الأشخاص الرياضة في مكان واحد في ظل انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

ويشار إلى أن ديمة ردت في وقت سابق على منتقدي الصور الرومنسية التي تنشرها وتظهر فيها برفقة زوجها. وجاء هذا خلال حلولها ضيفة عن بعد على البرنامج الذي يقدمه الفنان سيف الدين السبيعي على شاشة قناة "لنا".

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وقالت في هذا السياق إنها لا ترى في هذا ما هو مستغرب لأن أحمد هو زوجها وليس صديقها. واعتبرت أنه لا مشكلة في صور القبلة على الخد وأنه على الناس الانفتاح. كما توجهت إلى المنتقدين بالقول إن عليهم اعتبار تلك الصور مشهداً من فيلم مصري قديم.

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