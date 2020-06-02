سعر سيارة ياسمين صبري وساعتها يتخطيان التوقعات

نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري، على حسابها على "إنستغرام"، صورة لها وهي تقود سيارتها الفاخرة محققة أكثر من 527 ألف إعجاب. وأشار عدد من المتابعين العارفين بشؤون السيارات أنها من طراز "رولز رويس كولينان".

وأفاد بعضهم بأن سعرها يصل إلى ما يقرب من 400 ألف دولار أميركي. كذلك توجهت الأنظار إلى الساعة التي زينت بها معصمها وتبين أنها من توقيع دارAudemars Piguet وانها جمعت في صياغتها مواد مثل الستانلس ستيل والفولاذ كما رصعت بخيوط من الذهب وحبيبات من الماس وقدر ثمنها بـ29 ألفاً و300 دولار.

ويشار إلى أنها ليست القطعة الفاخرة الأولى التي ترتديها النجمة فقد بلغت كلفة الإطلالة التي اعتمدتها خلال مشاركتها في برنامج المقالب الذي قدمه الفنان المصري رامز جلال خلال الموسم الرمضاني حوالي 5335 ألف دولار توزعت بين الكنزة من Balmain والحقيبة من Fendi وأكسسوارات أخرى.

كما ارتدت خلال إجازة شهر العسل فستاناً من Dolce And Gabbana بسعر 1900 دولار ونسقت اللوك مع حذاء أنيق عالي الكعب من Christian Louboutin بسعر وصل على موقع أحد المتاجر الى 270 دولاراً.

Advertisements

قد يهمك ايضا:

أحمد أبو هشيمة ينصف ياسمين صبري بعد السخرية من تكرار صورتها

في أحدث ظهور أبو هشيمة يشعل السوشيال ميديا بصحبة ياسمين صبري