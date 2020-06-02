بعد محمد رمضان هجوم على فنان حضر حفل زفاف من دون وقاية

تعرض الفنان المصري إيساف لموجة من الانتقادات بعد تداول مقطع مصور ظهر فيه وهو يغني في أحد حفلات الزفاف من دون اعتماد إجراءات الوقاية اللازمة من خطر عدوى فيروس كورونا.

وعلى إثر هذا خرج عن صمته من خلال اتصال هاتفي أجري معه ضمن حلقة من برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الأبراشي على شاشة القناة المصرية الأولى.

وتقدم خلاله بالاعتذار من المشاهدين مع الإشارة إلى أنه لم يحي الحفل بل أدى أغنية إكراماً للعريس واصفاً إياه بأنه صديق عمره. وقال إن كل الحاضرين كانوا يضعون الكمامات وإنهم لم ينزعوها إلا عند التقاط الصور.

وتناقل فيديو الاتصال عدد من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث رأى بعض المتابعين أن الفنان لم يخالق القواعد فيما اعتبر آخرون أن إقامة حفلات الزفاف في هذه الظروف الصحية الدقيقة أمر معيب وغير مقبول. وتذكر بعضهم حفل زفاف شقيقة الفنان المصري محمد رمضان الذي عرض الأخير للانتقادات أيضاً.

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