فن ومشاهير

أصالة توجه رسالة لنهال نبيل بعد إصابتها بكورونا

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القاهرة – لايف ستايل

بعد الإعلان عن إصابة الفنانة نهال نبيل ووالدتها بكورنا، طالبت الفنانة السورية أصالة نصري جمهورها بالدعاء لصديقتها بأن يتم الله عليها الشفاء

ونشرت عبر حسابها على "إنستغرام، صورة لنهال، وعلقت كاتبة: "صباح حلو طيّب كوجه صديقتي القريبة الغاليه نهال.. أدعوا لها معي كيّ تمرّ منّ محنتها.. لأنّ الحياة تحتاجها بشدّة.. لأنّها نقيّة وفيّة طموحة مُحبّة.. هي أختي وغاليتي وشريكة نجاح وحنونة.. في كلّ ثانيه أرجو ربّي أنّ يُعيدك ووالدتك الغالية بيتكم ليزين بكم.. وأنتوا بتمام الصحّة والعافية باربّ العالمين".

وكانت المطربة مروة ناجي كشفت عن إصابة صديقتها نهال ووالدتها بفيروس ، وذلك عبر صورة تجمعهما نشرتها عبر حسابها بتطبيق "إنستغرام"، وعلقت كاتبة: "أرجو الدعاء لأختى وصديقتي الغالية الفنانة نهال نبيل بالشفاء العاجل ولوالدتها بعد خبر إصابتهم بالكورونا، ألف سلامة عليكي حبيبتي وأنا متأكدة إنك قوية وهتعدي المحنة دي على خير بإذن الله".

يذكر أن آخر أعمال نهال ‎هي إخراج كليب "شامخ" لأصالة باللهجة الخليجية، وهي من كلمات الأمير بدر بن محمد، ألحان عبد العزيز المعنى وتوزيع منتصر محمد ‏علي.

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ويذكر أن عدداً كبيراً من اللإعلاميين والفنانين قد أعلنوا إصابتهم بكورونا، حيث كانت البداية إصابة النجمة الكبيرة رجاء الجداوي ودخولها الحجر الصحي بأحد مستشفيات الإسماعيلية وتلاها الإعلان عن إصابة عدد من المذيعين.

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