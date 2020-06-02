المخرج محمد فاضل: "الكورونا دخلت بيتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف المخرج الكبير محمد فاضل، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، عن إصابة شقيقته ونجلها بفيروس كورونا المستجد.

وكتب: "للأسف، الكورونا وصلت إلى بيتي، شقيقتي الصغرى وابنها، لا أكتب هنا بأي هدف إلا إثبات كلامي في هذا الموضوع عن معرفة وليس من الفيس بوك".

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وتابع: "طبعا لن أقول شيء، ولكنني كمحب للوطن حزين، حزين جدا لما عرفته وصادفته، ومتى سيظل الإعلام يتبع سياسة عدم قول الحقيقة ومواجهة المشاكل بصراحة".

يذكر أن آخر أعمال المخرج محمد فاضل، مسلسل "ربيع الغضب" الذي عرض عام 2012.