محمد رمضان ينتهي من تسجيل أغنية جديدة لـ"المدفعجية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة

انتهى الفنان محمد رمضان، مؤخرًا من تسجيل أغنية جديدة، تعاون فيها مع فريق المدفجية، الذى سبق وشاركوه أكثر من عمل منها "مافيا"،

وقال أحمد كركيب " مدير أعمال الفريق" في تصريح خاص لـ" مصراوى": "محمد رمضان عقد أكثر من جلسة مع الموزع الموسيقي الديزل، وسجل أغنية من كلمات أعضاء الفريق شاندي وكنكا، وأجل الاستقرار على اسمها حتى موعد تصويره الكليب"

وقدم فريق المدفعجيه مؤخرا أغنية "مليونير" بمشاركة نيللي كريم واسر ياسين ، وعرضت في مقدمة مسلسل " ب100وش'

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