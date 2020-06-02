وفاة والدة المطرب حاتم العراقي

محمد اسماعيل - القاهرة - توفيت صباح اليوم الثلاثاء، والدة الفنان العراقي حاتم العراقي. وحرصت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات على تقديم العزاء للمطرب، وكتبت الشركة عبر حسابها على "إنستجرام": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ‏تتقدم شركة روتانا‬ للصوتيات والمرئيات بخالص التعازي والمواساة للفنان حاتم_العراقي‬ وأسرته الكريمة بوفاة المغفور لها بإذن الله والدته ‏سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر و السلوان وانا لله وانا اليه راجعون". وكان حاتم العراقي طلب من جمهوره منذ أيام أن يقوموا بالغاء متابعة صفحة "اليوتيوب" الغير الرسمية له، والانتباه الى قناته الحقيقية قائلا: "لكم مني كل الحب والاحترام.. اريد اتكلم وياكم بموضوع مهم جداً ومن القلب للقلب والى احلى واغلى جمهور على قلبي الي يتابعني من بدايه مشواري الفني احبكم جدا ومقدر حبكم وحرصكم واهتمامكم بي من بدايه دخولي للفن ولحد هذه اللحظه حبايبي عندي طلب اخوي ان تلغى القنوات الشخصيه باليوتيوب الي حامله اسمي ..كثير من الجمهور لا يميز القناه الاصليه للفنان ولا يتابع الاغاني الاصليه والسبب كثره القنوات والفديوات المدبلجه بصفحاتكم أضافه الى كثره الكروبات والصفحات المزيفه بأسمي في الفتره الاخيره ....أصبح الجمهور لا يميز ولا يعرف حسابات الفنان الأصلية رجو أن تتقبلوا كلامي برحابه صدر وبدون زعل....أحبكم.

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