صبا مبارك تنضم لحملة لا للعنصرية: "لا للظلم وقتل الفلسطينيين من أول الزمان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انضمت الفنانة الأردنية صبا مبارك، للحملة العالمية والتي تحمل اسم "لا للعنصرية"، في ظل الأحداث التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتبت صبا عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "لا للعنصرية، لا للقتل حسب العرق واللون والدين والتوجه، لا للظلم وقتل الفلسطينيين من أول الزمان لليوم".

وتابعت: "بدون ما حدا يزاود على حدا، بدون ما حدا يحكي لو بتهتموا بفلسطين أو العراق أو اي مكان، أنا ضد العنصرية تجاه أي روح ربنا خلقها، ضد الظلم والاستبداد والإقصاء والعنف والقهر".

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وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية أحداثا دامية، أدت لخروج الناس للشوارع، بعد مقتل أحد المواطنين من ذوي البشرة السمراء، على يد أحد رجال الشرطة الأمريكية.

وقام بعدها النشطاء بتفعيل هاشتاجات لنبذ العنصرية والتفرقة على أساس اللون أو الدين.