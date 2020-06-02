مشاهير العالم ينضمون لحملة "لا للعنصرية" ويتفاعلون مع هاشتاج "blackouttuesday"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انضم عدد كبير من صناع ونجوم الفن، العرب والأجانب، لحملة لا للعنصرية، خاصة في ظل الأحداث التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية والتي أدت لخروج الناس للشوارع، بعد مقتل أحد المواطنين من ذوي البشرة السمراء، على يد أحد رجال الشرطة الأمريكية.

وأطلق النشطاء اليوم هاشتاج blackout Tuesday، وشارك فيه ما يزيد من 3 ملايين شخص حول العالم، كما أطلقوا هاشتاج black livesmatter، والذي شارك فيه حوالي 13 مليون شخص حتى الآن.

وعلى حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، نشر الفنان أحمد السقا صورة سوداء، علق عليها: "لا للعنصرية".

كما نشرت الفنانة اللبنانية نور، والفنانة السورية كندة علوش، عبر صفحاتهم بموقع إنستجرام، صورة سوداء تحمل مجموعة قلوب، معلقين عليها: "لا للعنصرية".

كذلك تفاعلت الفنانة جميلة عوض، بنشر صورة لقلب بخلفية سوداء على حسابها بموقع إنستجرام، وقامت بتفعيل الهاشتاج.

وأيضا نشرت الفنانة ريهام أيمن، صورا تعلن من خلالها تضامنها عبر إنستجرام، ليد شخص أسود تمسك يد شخص من أصحاب البشرة البيضاء، معلقة: "لا للعنصرية".

وتفاعلت مع الهاشتاج أيضا، المخرجة اللبنانية نادية لبكي، والفنان الشاب أحمد مالك، وقاما بنشر صورة سوداء معلقين "لا للعنصرية".

Advertisements

بينما علقت الفنانة التونسية درة، عبر حسابها بموقع إنستجرام: "جميعنا متساوون، كل حياة البشر مهمة، احترموا جميع الأجناس، لا للعنصرية".

وعلقت الفنانة تارا عماد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "معا ضد العنصرية، في كل البلاد، وضد التهجم وقتل البني آدميين بحجة لون بشرتهم".

ونشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، صورة سوداء عبر إنستجرام، علقت عليها: "جميعنا لنا الحق في الحياة، لا للعنصرية".

كذلك تفاعلت النجمة شيرين رضا، وهنا شيحة، والأردنية صبا مبارك مع الهاشتاج.

ومن الأجانب:

تفاعل مع الهاشتاج كذلك، عدد من النجوم العالميين، والذين قاموا جميعا بوضع صورة سوداء، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، من أبرزهم

ماريا كاري، باريس هيلتون، إيما ستون، أديل.

وتأتي هذه الحملة كنوع من الدعم لاصحاب البشرة السمراء، واستنكار قاطع لكل حالات التمييز العرقي والعنصرية، والتي أدت اليوم إلى اشتعال المظاهرات في الشوارع الأمريكية.