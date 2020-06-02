هكذا هنأ حفيد محمود ياسين جده بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص الفنان الشاب محمود عمرو ياسين، على تهنئة جده الفنان القدير محمود ياسين، بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابه على إنستجرام.

ونشر محمود ياسين صور تجمعه بجده في صورة مجمعة، وعلق قائلا:" كل سنة وأنت طيب يا أسطورتنا.. ربنا يخليك لينا يا أحلي جدو حوده في الدنيا".

وكان حفيد محمود ياسين قد شارك فى مسلسل "الفتوة" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى من إخراج حسين المنباوى وتأليف هانى سرحان، وبطولة ياسر جلال، مى عمر، احمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، أنعام سالوسة، مها نصار، ليلى أحمد زاهر، أحمد خليل، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح،ضياء عبد الخالق، ومحمود حافظ، عهدى صادق، مجدى فكرى، غفران وعدد آخر من الفنانين.

ويحتفل النجم الكبير محمود ياسين اليوم 2 يونيو، بعيد ميلاده، ويعتبر من أهم نجوم الصف الأول، إذ قدم للسينما عددا من الأعمال الخالدة أبرزها "أفواه وأرانب"، "الرصاصة لا تزال في جيبي"، "الحرافيش"، "السادة المرتشون"، "الستات"، "التعويذة" وغيرها.