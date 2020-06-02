احتفلت الفنانة الكبيرة شهيرة حمدي بعيد ميلاد زوجها النجم الكبير محمود ياسين، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". كتبت "شهيرة" عبر صفحتها قائلة: كل سنة وانت طيب يا حبيبي وعقبال ١٠٠ سنة.. العمر كله يارب بصحة وعافية ومنور حياتنا أيها المحارب في كل الجبهات، برأيك الصائب ودماغك المثقفة وتعاملك الراقي وحبك لبلدك والمدافع عنها بكل قوة لمن تسول له نفسه المساس به". وانت طيب يا حبيبي وعقبال ١٠٠ سنة.. العمر كله يارب بصحة وعافية ومنور حياتنا أيها المحارب في كل الجبهات، برأيك الصائب ودماغك المثقفة وتعاملك الراقي وحبك لبلدك والمدافع عنها بكل قوة لمن تسول له نفسه المساس به". وأضافت: "منور حياتنا بهيبتك وطلتك التي تخطف القلوب.. وأنا بجانبك دائما ما كنت طوال السنين الطويلة ومازلت love u حووودة".

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كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلاد زوجها.. شهيرة لمحمود ياسين: "بحبك يا حودة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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