بصور نادرة ورسالة حب.. رانيا محمود ياسين تحتفل بعيد ميلاد والدها

احتفلت الفنانة رانيا محمود ياسين بعيد ميلاد والدها النجم الكبير محمود ياسين، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك". وكتبت " رانيا" عبر صفحتها قائلة: ابي وحبيبي الغالي، الذي عرفت معه الحب والعطاء والتفاني والكرم والحنان والصدق والإخلاص، عرفت منك كل قيم الحق والخير والجمال". الذي عرفت معه الحب والعطاء والتفاني والكرم والحنان والصدق والإخلاص، عرفت منك كل قيم الحق والخير والجمال". وتابعت: "ربنا يديك الصحة والعافية، كل سنة وانت بخير وصحة وسعادة ربنا يخليك لينا يارب ويبارك فيك يا حبيبي ويحفظك ويديك الصحة والعافية ودايما حسك في الدنيا بخير وصحة يارب، كل سنة وانت طيب وعقبال مليون سنة يا قلبي، الكلام فيك ما يخلصش.. بحبك يا أغلى الناس". وانت بخير وصحة وسعادة ربنا يخليك لينا يارب ويبارك فيك يا حبيبي ويحفظك ويديك الصحة والعافية ودايما حسك في الدنيا بخير وصحة يارب، كل سنة وانت طيب وعقبال مليون سنة يا قلبي، الكلام فيك ما يخلصش.. بحبك يا أغلى الناس".

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