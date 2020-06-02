بالكمامة.. استعدادات إليسا لحفلها الغنائي "أون لاين"

نشرت الفنانة إليسا مقطعًا من استعداداتها لحفلها الغنائي الأول "أون لاين" مع فرقتها الموسيقية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

علقت إليسا على الفيديو قائلة:

"أخيرًا عدت للغناء، الموسيقى حياتي، وظهر في الفيديو بعض التدريبات الموسيقية والغنائية لإليسا مع الفرقة استعداداً لحفلها الغنائي "أون لاين" المقرر إذاعته يوم الخميس المقبل.

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يذكر أن آخر إصدارات إليسا الغنائية كانت من خلال أغنية "قهوة الماضي" التي حققت أكثر من مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، كلمات سهام شعشاع، ألحان: محمد رحيم، توزيع: كميل خوري.