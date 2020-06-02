نشرت الفنانة إليسا مقطعًا من استعداداتها لحفلها الغنائي الأول "أون لاين" مع فرقتها الموسيقية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
علقت إليسا على الفيديو قائلة:"أخيرًا عدت للغناء، الموسيقى حياتي، وظهر في الفيديو بعض التدريبات الموسيقية والغنائية لإليسا مع الفرقة استعداداً لحفلها الغنائي "أون لاين" المقرر إذاعته يوم الخميس المقبل.
يذكر أن آخر إصدارات إليسا الغنائية كانت من خلال أغنية "قهوة الماضي" التي حققت أكثر من مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، كلمات سهام شعشاع، ألحان: محمد رحيم، توزيع: كميل خوري.
كانت هذه تفاصيل خبر بالكمامة.. استعدادات إليسا لحفلها الغنائي "أون لاين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.