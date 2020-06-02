مطرف المطرف يفجع بوفاة عمه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فجع الفنان الكويتي مطرف المطرف بوفاة عمه، وأعلن الفنان هذا الخبر الحزين، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”.

الفنان الكويتي كتب: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. انتقل الى رحمة الله تعالى ” عمي ” (محمد مطرف المنيس) عن عمر يناهز ال٧٨ عام”.

وأضاف: “سائٔلين المولى عزّ وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جناته .. إنا لله و إنا إليه راجعون”.

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الفنان الكويتي كشف أن الأسرة ستتلقى التعازي عن طريق الاتصال والرسائل الهاتفية نظرا لظروف انتشار فيروس “كورونا” المستجد، حيث كتب: “ملاحظة: تقبل التعازي بواسطة الاتصال أو الرسائل الهاتفية نظراً للظروف الحالية”.

وكان الفنان الكويتي مطرف المطرف قد أطلق مؤخرا أغنية وطنية بعنوان “كويتي وأفتخر”، وهي من كلمات سعد المسلّم، وألحان وإشراف فهد الناصر، وتوزيع وماسترينغ ربيع الصيداوي، ووتريات أحمد فرحات، وإيقاعات عـبدالله البلوشي، ومونتاج وإخراج محمد البلوشي، وتهدف الأغنية إلى تعزيز اللحمة الوطنية ورفع الروح المعنوية.

يذكر أن مطرف المطرف كان قد طرح خلال شهر أبريل الماضي أغنية “سنجل” بعنوان “أنا التوبه 2020” وهي من غنائه وألحانه، وكلمات الشاعر سعود البابطين.

ومطرف المطرف والده المطرب الكويتي الراحل يوسف المطرف، بدأ بالغناء في سن صغير بين أصدقائه المقربين، اكتشف والده أنه يغني ويعزف العود في وقت متأخر، أول ظهور إعلامي له كان في برنامج عدنيات مع الاعلامي نجيب، عام 2014 وقع عقدا مع شركة روتانا للصوتيات لإنتاج وتوزيع أعماله، حصل على المركز الأول في الغناء في مهرجان الفنون الموسيقية لدول مجلس التعاون الخليجي 2013 ، عام 2015 شاركه الممثلان فؤاد علي وهيا عبد السلام في فيديو كليب.