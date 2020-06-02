رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
علق الفنان المصري أمير كرارة، على شائعة إصابته بفيروس “كورونا” المستجد، والتي تم تداولها بقوة خلال الساعات الأخيرة الماضية.
أمير كرارة، قال في تصريحات صحفية: “هذا الكلام عار تماما وليس له أي أساس من الصحة أي كلام وخلاص أنا الحمد لله بخير”.
وكانت الشائعة قد ترددت بقوة بعد انتشار صورة لأمير كرارة تعود لأحد أعماله الفنية، ظهر فيا وهو يرقد في المستشفى وقيل إنها خلال علاجه من فيروس كورونا.
الفنان أحمد صلاح حسني، علق على الشائعة في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر” قائلًا: “أمير كرارة زي الفل!! ليه ممكن واحد يفبرك إشاعة على واحد إن جاله كورونا بدون دليل ولمصلحة مين في هذه الظروف؟”.
وشرك أمير كرارة في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “الاختيار، وشاركه البطولة أحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لأمير كرارة على شائعة إصابته بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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