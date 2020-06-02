سلطنة عمان تسجل 576 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

سجلت وزارة الصحة في سلطنة عمان، الثلاثاء، 576 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 12 ألفا و799 حالة.



وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني إن الإصابات تشمل 209 حالات لعمانيين، و367 لغير عمانيين.



وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 2812 ، لافتة إلى تسجيل 59 حالة وفاة.



ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

