فن ومشاهير

جمهور احمد السقا قلق عليه بعد إصابة زميلة زوجته بكورونا

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Patricia 0 تبليغ

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Jun 02, 2020

في الساعات الماضية، أعلنت الاعلامية دينا حويدق، التي تقدم برنامج its show time، اصابتها بفيروس .

وبعد اعلان “حويدق” عن إيجابية إصابتها بالفيروس، توجهت الانظار الى زوجة النجم المصري أحمد السقا الاعلامية مها الصغير كونها من المخالطات للإعلامية المصابة بكورونا، حيث تشارك مها مع دينا، في تقديم برنامج  its show timeالذي يعرض على قناة  cbc.

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وقد أثار هذا الموضوع قلق جمهور أحمد السقا الذي طالبه بإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من عدم إصابته بالفيروس.

نذكر ان النجم أحمد السقا كان قد نشر صورة وهو برفقة زوجته مها الصغير في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في سبتمبر 2019 ، حيث ظهر “السقا” الى جانب زوجته وهما يمسكان بيد بعضهما، ما يؤكد على قوة العلاقة بينهما.

نذكر ان احمد السقا ومها الصغير تزوجا عام 1999، ولديهما ثلاثة أولاد وهم “ياسين” و”نادية” و”حمزة”.

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