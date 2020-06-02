“صراع العائلات” برنامج تحدٍ جديد

بدأت محطة MBC الترويج لبرنامج جديد يحمل اسم Family Feud “فاميلي فيود” أو “صراع العائلات” باللغة العربية.

البرنامج عبارة عن برنامج مسابقات ترفيهي وتسلية وربح جوائز مالية قيمة. تدور فكرته حول منافسة بين عائلتين تتكون كل منها من 4 – 5 أفراد.

تتواجه العائلتين من خلال الإجابة على أسئلة عديدة تتعلق بالحياة اليومية، العملية والاجتماعية. الأسئلة قد تكون سهلة ولكن للحصول على نقاط، الإجابات عليها أن تتطابق مع نتيجة استطلاعات للرأي العام تم اعدادها خصيصاً لهذا البرنامج حيث طرحت على 100 شخص من قبل فريق مختص.

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العائلة التى تجمع أكبر عدد نقاط تفوز. لا يوجد هناك عمر محدد للاشتراك.. يجب وجود فرد واحد على الأقل من العائلة ما فوق 18 سنة.. يجب على أفراد العائلة أن يكونوا متقاربين وعلى معرفة جيدة ببعض.. لا يوجد عدد محدد للأفراد التى يمكنها المشاركة، ولكن سيتم اختيار افضل المتقدمين من العائلة.

وقد بدأت المحطة باستقبال طلبات المشتركين عبر صفحة خاصة بالبرنامج على الانترنت حيث سيتم تصوير الحلقات وعرضها في البرمجة الجديدة,

نذكر ان محطة MTV سبق وقدمت برنامج الالعاب الشهير “كل ميلة عيلة”، قدمه حينها ميشال ابو سليمان وحقق نجاحاً كبيراً بين العائلات اللبنانية، حيث بدت تركيبة البرنامج تضاهي البرنامج العالمي “Family Feud” الذي يصنف الأول بين برامج الالعاب.