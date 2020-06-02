تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

بعد تدهور حالتها الصحية، تم نقل الفنانة رجاء الجداوي الى العناية المركزة في مستشفى العزل بالإسماعيلية بحسب “عرب وود”.

وكانت أميرة مختار، ابنة الممثلة المصرية رجاء الجداوي، قد كشفت في السابق أن والدتها لم تظهر عليها أي أعراض سوى ارتفاع في درجة حرارتها، كما أن الأشعة المقطعية التي خضعت لها كشفت عن بعض المتاعب البسيطة في الرئة، وهي في حالة مستقرة حالياً.

وكانت “الجداوي” قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث تم نقلها إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية.

نذكر أن “الجداوي” شاركت في الموسم الرمضاني بمسلسل” لعبة النسيان”، من بطولة دينا الشربيني.