محمد عساف سعيد بتحقيق هذا النجاح.. وهكذا علّق

استطاع الفنان الفلسطيني محمد عساف ان يكسر حاجز المليون مشاهدة في أغنيته الجديدة “دلع دلعونا” من انتاج شركة بلاتينوم ريكوردز وذلك بعد أسبوع على طرح العمل الذي أبصر النور بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وبهذه المناسبة، عبّر محبوب العرب عن سعادته بهذا الرقم وشكر الجمهور على محبته وثقته ودعمه بتحقيق أول مليون للأغنية بعد أيام قليلة من إصدارها.

الأغنية إيقاعية تناسب أجواء السهرات والحفلات، كما أضفت جوًا من البهجة والفرحة بلحنها وتوزيعها المميزين وهي من كلمات والحان رزق الجوجو، توزيع وهندسة صوتية محمد خيرة وإشراف فني أنس النجار.

من جهة أخرى، دخل محمد عساف قائمة الترشيحات للمنافسة على لقب أجمل 100 وجه في العالم لعام 2020، حيث تنافس الى جانب كبار النجوم الذين دخلوا القائمة من حول العالم أمثال براد بيت، كريستيانو رونالدو، جان يمان، ظافر العابدين وغيرهم.