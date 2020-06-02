حاتم العراقي يُفجع بوفاة أعزّ الناس

Jun 02, 2020
فُجع الفنان حاتم العراقي اليوم الثلاثاء، في الثاني من حزيران بوفاة والدته.
وتلقى حاتم العراقي العديد من رسائل التعزية والدعم، سواء من الجمهور أو من وجوه معروفة.
نذكر أن آخر ظهور للفنان حاتم العراقي على مسرح المجاز حيث تألق في الأمسية الغنائية الثانية على المسرح العريق، بحفل أحياه عن بُعد، احتفالاً بعيد الفطر السعيد، لينقل لجمهوره أجمل الأغنيات عبر الهواء مباشرة في تغطية متكاملة تولّتها حسابات المسرح الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التزاماً منه بالإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.
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