عاصي الحلاني أنهى الموضوع… وهذه النتيجة

سجل فارس الغناء العربي عاصي الحلاني أغنية منفردة جديدة تحمل طابعاً عاطفياً وهي من كلمات وألحان حسن عيسى وتوزيع الموسيقي عمر صباغ.

عاصي لم يستقر على اسم الأغنية حتى الآن، إلا انها ستكون مفاجأة لجمهوره ومختلفة عن اغنياته السابقة.

آخر أعمال عاصي أغنية “بعشقك” تم طرحها على طريقة الفيديو كليب تحت ادارة المخرج محمد المنجد.

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حققت الأغنية المصورة نجاحاً مميزاً خاصة بعدما قام عاصي بتصويرها خلال الحجر المنزلي برفقة زوجته كوليت وأولاده الثلاثة ماريتا والوليد ودانا، حيث نقل المخرج صورة العائلة الجامعة والمترابطة ضمن أجواء مميزة دافئة ومحبة وطريفة ومرحة جمعتهم بدءاً من تناول الطعام سوياً، أو ممارسة الرياضة أو متابعة البرامج التلفزيونية الى المزاح فيما بينهم.

وكان الجمهور قد احب الأغنية بحسب استفتاء موقع “الخليج 365” للقراء بسؤال “هل اعجبتكم اغنية “بعشقك” الأخيرة لـ عاصي الحلاني؟”.

حيث أتت النتيجة 54% كثيراً و46% قليلاً وذلك بعد تصويت الآلاف خلال 24 ساعة عبر ستوري “الخليج 365” على انستغرام.

الكليب أتى ليوثق مشوار 25 عاماً من الحب بين عاصي الحلاني وكوليت حيث أحب أن يجدد عهد الحب والوفاء لزوجته بهذا العمل الذي سينضم الى أرشيف الفارس الناجح والمميز.