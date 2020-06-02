خاص- يارا تقرب المسافات في عيدها رغم التباعد الاجتماعي

احتفلت النجمة اللبنانية يارا بعيد ميلادها، الذي يصادف في الأول من حزيران من كل عام، مع جمهورها من كل أنحاء العالم.

الاحتفال كان مختلفاً جداً هذا العام بعدما فرضت الظروف الراهنة بسبب فيروس كورونا اجراءات التباعد الاجتماعي، إلا ان يارا اختارت أن تقرّب المسافات وان تكون وجهاً لوجه مع محبيها وان تتلقى المعايدات مباشرة من جمهورها الوفي من خلف الشاشة عبر بث مباشر على انستغرام.

وقد نال عشاق يارا فرصة من العمر عبر مواقع التواصل الإجتماعي للتواصل معها بشكل مباشر ومعايدتها والتحدث معها.

حالة من الفرح الشديد انتابت جمهور نجمة الغناء العربي الذين ملأوا مواقع التواصل بالصور الفيديوهات والمعايدات الخاصة بنجمتهم المحبوبة، بالاضافة الى معايدات تلقتها يارا من اصدقائها وعائلتها ووجوه معروفة.

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بهذه المناسبة كتبت يارا: “إنتم وبعاد حسّستوني إنكم بالقلب ومعي خاصّةً في هذه الليلة التي جعلتموها جميلة بوجوهكم الحلوة ووجودكم الأحلى.. شكراً الى كلّ الذين شاركوني في هذا النهار المميّز وكل من عيّدني من اين ما كنتم. بكم وبحبكم أكبر. الله يحميكم ويحفظكم وشكرا للفانز انتم الأحلى والأفضل وأحلى عيد عندي احبكم جداً”.

أما معجبو يارا فكتبوا تعليقاً ملفتاً جاء فيه: “قيمة الميلاد يصبح لهُ طابع آخر بمعايدة أُناس يحملون في قلوبهم محبة لا تشبه ولا تُقارن بأحد، جمهور سفيرة الغناء العربي يارا كعادتهم يشاركوننا في إحتفالية ميلاد ولادة أجمل نجمة متفردة في سماء الفن العربي، حيث توالت الإهداءات والتهاني بعيد ميلاد يارا ليتجدد هذا الموعد الذي لا نستغني عن الاحتفال به في الاول من حزيران تاريخ سيلازم جميع محبينك وسنبقى على العهد أوفياء مجتمعين على حُب واحد دُمتِ بصحة دائمة جميلتنا”.

تألقت يارا في هذه المناسبة بفستان أحمر اللون فبدت متوهجة وجميلة، وعام عن عام تزداد يارا جمالأ وبريقاً وتواضعاً وسلاماً وهذا ما يجعلها متميزة على مدار السنة وليس فقط في يوم عيد ميلادها.

أسرة موقع “الخليج 365” تهنئ يارا بعيدها وتتمنى لها عاماً مليئاً بالنجاح والصحة.