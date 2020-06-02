نقل رجاء الجداوي للعناية المركزة.. وتدهور حالتها الصحية

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تدهورت الحالة الصحية للفنانة المصرية رجاء الجداوي، بشكل كبير، على إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وكشف مصدر طبي بمستشفى أبو خلفية للعزل في مصر، أن الفنانة رجاء الجداوي، دخلت العناية المركزة بعد تدهور حالتها في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"فوشيا"، إن الفنانة القديرة، شعرت بصداع في الرأس وضيق في التنفس وألم في الصدر، مشيرًا إلى أنه بقياس نسبة الأكسجين في الدم تراوحت نسبته من 87 لـ89، وهو ما استدعى دخولها العناية المركزة، بشكل سريع.

وكانت التقارير المتداولة، قد أكدت أن رجاء الجداوي شعرت بأعراض الفيروس بعد مدة قليلة من ذهابها لعزاء رجل الأعمال السعودي الراحل صالح كامل الذي ضم عددًا كبيرًا من الإعلاميين ولاعبي كرة القدم والفنانين وآخرين.

وأعلنت مصادر مقربة من الفنانة في وقت سابق أن رجاء الجداوي تعيش في حالة غضب بعد التقاط صورة لها من داخل المستشفى الذي تتعالج فيه، حيث ظهرت مستلقية على سرير الشفاء في الإسماعيلية وبدا عليها التعب والإرهاق.

ولفتت المصادر إلى أن الجداوي لم تكن تعلم عن التقاط صورة لها ولم تعط الموافقة عليها، وبعدها وجهت الفنانة رسالة عبر مداخلة تلفزيونية قالت فيها: "أرجوكم خافوا على نفسكم عشان ما توصلوش للي أنا فيه ده".

وأوضحت الفنانة الكبيرة في مداخلتها أن مصر لن تستطيع إكمال هذا الوضع اقتصاديا بسبب تكلفة الرعاية للمصابين في مستشفيات العزل، ووجهت الشكر لكل من سأل عنها ودعا لها، واصفة الإصابة بفيروس كورونا بالأمر الخطير.

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وترددت أنباء عن أن السبب وراء إصابة رجاء بالفيروس هو مشاركتها في تقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ صالح كامل، زوج الفنانة المعتزلة صفاء أبو السعود.

ولفتت أميرة ابنة الجداوي، إلى أنه بالفعل كانت هناك شكوك من جانبهم، بأن حضور والدتها عزاء الشيخ صالح هو السبب في إصابتها بالفيروس المستجد، خاصة أن أمها شعرت ببداية أعراض كورونا بعدها بيومين فقط ولم تذهب إلى أي مكان منذ ذلك الحين.

وتابعت أميرة: "أمي لا زالت تتلقى الرعاية الصحية بالمستشفى، ونأمل في أن تتحسن حالتها تمامًا وتغادر في أقرب وقت خاصة أنها لا تحب المستشفيات وتحارب المرض بالعزيمة والإرادة والإيمان بالله وقدرته على شفائها".

وكانت ابنة الجداوي قد صدمت الجمهور عندما أعلنت عن إصابة والدتها بفيروس كورونا المستجد، ودخولها على إثره إلى مستشفى في محافظة الإسماعيلية.

وشاركت رجاء الجداوي في موسم دراما رمضان المنقضي في بطولة مسلسل" لعبة النسيان"، مع دينا الشربيني وأحمد داوود.