ماذا قال جورج كلوني عن أعمال الشغب في أمريكا وعن ترامب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كتب الممثل العالمي جورج كلوني، مقالًا قويًا حول أعمال الشغب واسعة النطاق التي تحدث في جميع أنحاء الولايات المتحدة، والتي أثارها الموت المأساوي لجورج فلويد على أيدي شرطة مينيابوليس.

بدأ كلوني، البالغ من العمر 59 سنة، المقال الذي نشرته صحيفة "ديلي بيست" قائلًا: "ليس هناك شك في أن جورج فلويد قتل. هذا هو وباؤنا. إنه يصيبنا جميعًا، وبعد 400 عام لم نجد لقاحًا بعد".

وجاء مقال جورج كلوني بينما تتجه أمريكا نحو أسبوع جديد من الاضطرابات المدنية، حيث يكافح القادة السياسيون للسيطرة على الغضب الشعبي على وحشية الشرطة في جميع أنحاء البلاد، وقتلهم للأشخاص السود.

وفي حديثه عن العنصرية المنهجية التي تكمن في نسيج التاريخ الأمريكي، أضاف الممثل: "الغضب والإحباط اللذين نراهما يلعبان مرة أخرى في شوارعنا هما مجرد تذكير بقلة نضوجنا كبلد من خطيئتنا الأصلية للعبودية".

Advertisements

واستطرد قائلًا: "نحن بحاجة إلى تغيير منهجي في القانون ونظام العدالة الجنائية لدينا. نحن بحاجة إلى صناع سياسات يعكسون الإنصاف الأساسي لجميع مواطنيهم على قدم المساواة"، وأضاف في تلميحٍ واضح عن الرئيس ترامب: "ليس القادة الذين أثاروا الكراهية والعنف كما لو كانت فكرة إطلاق النار على اللصوص كصافرة كلب عنصرية. كان بول كونور أكثر دقة"، علمًا بأنّ "ثيوفيلوس يوجين بول كونور" كان سياسيًا أمريكيًا عارض بشدة حركة الحقوق المدنية في الستينيات.

وأنهى جورج كلوني المتزوج من محامية حقوق الإنسان أمل كلوني، مقالته عن طريق حث الأمريكيين على التصويت من أجل التغيير قائلًا: "لذا في هذا الأسبوع، بينما نتساءل عما سيتطلبه الأمر لإصلاح هذه المشاكل التي يبدو وكأنها لا يمكن التغلب عليها، تذكروا فقط أننا صنعنا هذه المشكلات حتى نتمكن من إصلاحها. ولا توجد سوى طريقة واحدة في هذا البلد لإحداث تغيير دائم: التصويت".

وفي هذه الأثناء، أفيد يوم الاثنين الماضي بأن الرئيس دونالد ترامب أبلغ المحافظين خلال مؤتمر عبر الفيديو من غرفة العمليات أنهم "ضعفاء" ويحتاجون إلى "السيطرة" على المدن التي دمرتها أعمال الشغب أو أنهم سيبدو مثل "الحمقى"، حيث قال لهم: "عليكم أن تهيمنوا، إذا لم تسيطروا فأنتم تضيعون وقتكم. سوف يسحقوكم، ستبدون كمجموعة من الحمقى. عليكم أن تهيمنوا".