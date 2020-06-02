ابنة عبدالله بو شهري تستفز الكويتيين بعلم إيران

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرض كل من الفنان الإيراني عبدالله بو شهري وشقيقه محمود إلى موجة انتقادات قوية، وذلك عقب مقطع فيديو انتشر مؤخرًا عبر حساب محمود بو شهري في السناب شات، انتقد المجتمع الكويتي ما احتواه من إنكارٍ لفضل الكويت على عائلة بوشهري، مؤكدين أن سبب شهرة أبناء بو شهري هي الكويت.

وجاءت القصة بعد أن قام محمود بو شهري بجمع ثلاثة من الأطفال وطلب منهم رسم علم دولة يختارونها، وبعدها طلب منهم مشاهدة الرسومات، ليقوم جميعهم برسم علم دولة الكويت، باستثناء ابنة عبدالله بو شهري "داليا" التي قامت برسم علم إيران وسط اعجاب عمها محمود.

واطلق بعض المغردين الكويتيين عبارات التهكم والسخرية، من محتوى الفيديو، مطالبينهم باحترام وجودهم على أرض الكويت باعتبارهم إيرانيي الجنسية ومقيمين في الكويت.

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ومن المعروف عن عبدالله بو شهري زياراته المتكررة لإيران بحكم جنسيته الأصلية، إذ إنه يزورها في الكثير من المرات بسبب صلة القرابة ولأداء طقوسه الدينية، ويقوم في كل مرة باستفزاز متابعيه إما بطقوسٍ دينية أو بتغريدات مسيئة في مضمونها.

وفي وقت سابق أثارت تغريدات نشرها عبد الله بوشهري، بالتزامن مع ذكرى عاشوراء، حالة من الجدل بين متابعيه ومستخدمي موقع تويتر، حيث كتب بوشهري على صفحته بتويتر: "السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين"، ما عرضه لموجة من الردود تخللتها انتقادات وصفته بـ"الشيعي" و"المأجور"، وآخر علق قائلا: "كنت شيعياً أم سنيا، الحسين هو حسين كل المسلمين".

ودفعت التعليقات بو شهري للتغريد مجددا: "لكم دينكم ولي دين، هل آية تدل على حرية الأديان".

وأتبعها بتغريدة أخرى: "كنا نسمع من أهلنا بالسابق مقولة (موسى له دينه وعيسى له دينه) حق بعض اللي عندي في تويتر اللي ماكو سب ماكو كلمة ما قالوها بس أحب أقولكم انتو مو أوصياء على البشر.

يُذكر أن عبدالله بوشهري كان قد أصيب بفيروس كورنا المستجد، وغاب عن منزله نتيجة إصابته بهذا المرض لمدة دامت قرابة الشهرين، ولحظة خروجه من الحجر قام بتوثيق اللحظات المؤثرة للقاء أسرته في أحد الأماكن العامة، حيث ظهرت حينها ابنته وهي تركض نحوه.