بيرين سات لزوجها: عشنا أيامًا صعبة.. وهو لا يجيب ولا يعلق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الفنانة التركية بيرين سات صورة طريفة تجمعها بزوجها الفنان كينان دوغلو، وظهرت سات في الصورة وهي تخرج لسانها، خلال تواجدهما سويًا في إحدى الحفلات.

وهنأت الفنانة التركية زوجها بمناسبة عيد ميلادها بكلمات مؤثرة كشفت من خلالها عن الظروف الصعبة التي مرت بها علاقتهما، والتي كادت أن تؤدي إلى انفصالهما وكتبت قائلة: "كم طرنا، نهضنا، اجتمعنا، ضحكنا حتى على أنفسنا، جلسنا وبكينا، أصبحنا أصناماً، أصبحنا خونة، ولكن لم ننقطع، أصبحنا عشاقا، أصبحنا أصدقاء، أصبحنا شركاء،عشنا أياماً صعبة على الطريق، كناً سنداً لبعضنا البعض، مررنا بمراحل علاقتنا كاملة، وعندما قلنا أن الأمر أنتهى، عدنا إلى الموسيقى، اعجبت بك مرة أخرى خلال أيام الحجر، دع كل فكرة تضيفها إلى كل أغنية، كل نوتة تلعبها، منسجمة كانسجامنا الأبدي، كزواجنا الذي لا يمكن إدارته".

وعلى الرغم من قيام بيرين بكتابة تلك المعايدة، إلا أن ما أثار استغراب الجمهور هو عدم قيام زوجها بالرد عليها أو شكرها عما قالته، في حين قام بالرد على رسائل زملاء آخرين له.

وكانت علاقة سات وزوجها دوغلو قد مرت بالكثير من المشاكل والعقبات قبل مدة، حيث انتشرت العديد من الأخبار عن انفصالهما، ومما زاد من فرضية الانفصال كان ظهورهما أكثر من مرة بشكل منفرد، وعدم نشرهما أي صور تجمعهما.

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وبعد مدة طويلة أعلنت سات عن عودتها لزوجها عبر صورة جمعتهما في رحلة خاصة قضياها سويًا، كاشفين أن الأمور بينهما عادت إلى سابق عهدها.

يُشار إلى أن الفنانة التركية كانت قد ارتبطت بقصة حب مع الفنان التركي كينان دوغلو في بداية عام 2012، وتمت خطوبتهما في فبراير من عام 2014، ليتزوجا بعدها في يوليو من نفس العام في حفل زفاف أسطوري أقيم في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى صعيد مختلف تداول رواد السوشال ميديا صورة تجمع بيرين سات بـ أخيها كام، وحظيت الصورة بتفاعل كبير، فرأى البعض أن هناك شبها بسيطا بينهما، فيما علق آخرون أنهما يختلفان عن بعضهما، إلا أن شقيقها يتمتع هو أيضًا بجمال من نوع خاص.

يُذكر أن الفنانة التركية بيرين سات حظيت بشعبية كبيرة في الوسط العربي من خلال مسلسل "العشق الممنوع" وشخصية سمر التي قدمتها في العمل، كما كان لمسلسل "فاطمة" دور كبير في زيادة انتشارها عربيًا.