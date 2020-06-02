ما سبب ظهور إصابات مفاجئة بكورونا في الوسط الإعلامي والفني المصري؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تفاجأ الوسط الفني والإعلامي في مصر بإعلان حالات منهم مصابة بفيروس كورونا المستجد، مما دعاهم للتساؤل حول هذه الإصابات المتتالية والمفاجئة.

وحول السبب، أكدت مصادر صحفية أن معظم الإصابات التي ظهرت في الوسط انتقلت لهم العدوى من داخل حفل كبير أقيم على شرف أحد رجال الأعمال المصريين في مدينة الجونة المصرية خلال أيام عيد الفطر السّعيد وحضره عدد كبير من المشاهير.

وبحسب المصادر فإن المذيعة المصرية ريهام السّهلي، التي أُعلن رسمياً عن إصابتها بفيروس كورونا قبل أيام كانت في الحفل نفسه، وهي من تسببت بنقل العدوى لعدد من زملائها وزميلاتها.

وتعد إصابة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، من أبرز الأخبار التي تصدرت مصر في الأيام الماضية، بعد إصابتها بفيروس كورونا في آخر أيام تصوير مسلسل "لعبة النسيان" من بطولة دينا الشربيني، وصرحت الأخيرة أن وضعها الصّحي جيد وأنها كانت خائفة بدرجة أكبر على المحيطين بها، موضحة أنها أجرت تحاليل وكانت النتيجة سلبية.

وصدمت الإعلامية المصرية دينا حويدق مقدمة برنامج "It’s Show Time"، متابعيها وجمهورها بإعلانها الإصابة بفيروس كورونا، موصية بمن خالطها الفترة الأخيرة الاطمئنان على نفسه بالتحليل والكشف.

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كما أصيبت المطربة والمخرجة المصرية نهال نبيل ووالدتها بفيروس كورونا، وسط صدمة بين جمهورها الذي دعا لها بالشفاء العاجل.

وأعلن المخرج المصري أحمد حسين إصابته بفيروس كورونا أيضاً، وطالب مخرج الإعلانات المعروف الذي عمل على إخراج أحدث إعلان للاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، جميع من خالطوه خلال الأسبوعين الماضيين بأن يعزلوا أنفسهم حتى لا ينقلوا العدوى لغيرهم.

وهناك حالة من القلق والخوف تسيطر على الوسط الإعلامي بعد زيادة عدد مصابي فيروس كورونا بفضائية "اكستر نيوز" إلى ثلاث إعلاميات وهن ريهام السهلي وإلهام النمر، وآية عبد الرحمن.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، يوم الإثنين عن تسجيل 1399 إصابة جديدة و 46 وفاة بفيروس كورونا.

وكشفت عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6297 حالة.