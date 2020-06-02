هالة صدقي ترفض الاحتفال بيوم ميلادها هذا العام

بعد أن تلقت الفنانة هالة صدقي عدة تهنئات بعيد ميلادها، أكدت أنها ترفض أي احتفالات خلال هذا العام، معربة في الوقت ذاته عن أسفها لعدم تمكنها من الرد على جميع من هنأها بعد ميلادها.

وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أمس (الاثنين): "بشكر كل من هنأني بعيد ميلادي، بس السنة دي بالنسبة ليا مختلفة تماماً والحقيقة رافضة أي احتفال.. لكن بشكركم من قلبي على حبكم واهتمامكم بيه، وآسفة إني مش عارفة أرد عليكم كلكم، ربنا يخليكم ليه".

وانهالت عليها التعليقات التي تهنئها بعيد ميلادها، وقد ردت عليها الفنانة صابرين قائلة: "كل سنة وأنتي طيبة يا أستاذتي.. ربنا يخليكي لينا ولمريومة وسامو وتفرحي بيهم يا كبيرتنا"، فيما قالت الفنانة نشوى مصطفى: "كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي العمر كله صحة وسعادة".

وفي وقت سابق، دافعت الفنانة هالة صدقي عن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، بعد هجوم البعض علي مواقع التواصل الاجتماعي، وادعائهم وجود "تفضيل" للفنانين عن الأطباء، قائلة: "يعني المفروض نسيبها تموت، وماتتعالجش لأنها فنانة، مش فاهمة، وهي كان ليها الأولوية لأنها ست كبيرة، ولأن الكورونا خطرها أكبر للناس الكبار، وإيه رد الفعل لو كانت اتسابت من غير علاج، كنتوا هتتبسطوا، ولو في أي محسوبية ماكنتش اتحدفت في الإسماعيلية كانت راحت أي مستشفي في القاهرة جنب بيتها، الست دي جالها كورونا وهي بتشتغل مش زي ما حضراتكم تبرتعوا وقولتوا إنها بتشتري هدوم العيد لحفيدتها، وفضلت تشتغل لآخر لحظه بكل التزام، مش لأنها كسرت القوانين ونزلت تتفسح أو تتمشي".

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