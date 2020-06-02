أعمال الشغب في أميركا تطال ممتلكات بريتني سبيرز

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"الخليج 365" من بيروت: طالت أعمال الشغب التي إندلعت في أميركا إحتجاجاً على عنصرية الشرطة، إثر مقتل الشاب الأسود جورج فلويد، ممتلكات المغنية "بريتني سبيرز".

وكانت شركة The Zone التي تمتلكها من بين العديد من الشركات في لوس أنجلوس التي تعرّضت للتخريب، حيث قام المحتجون الداعمون لحركة Black Lives Matter برسم عبارة SMASH WHITE SUPREMACY على الأبواب الوردية للشركة.

سبيرز لم تعلق على ماحصل لواجهات شركتها بشكل مباشر، لكنها بالتأكيد من النجوم الذين أبدوا أسفهم على ما حصل لفلويد، حيث نشرت عبر حسابها على الإنستغرام منشوراً قالت فيه أن ما يحتاج اليه العالم الآن هو الحب. وأضافت أن قلبها ينفطر على أصدقائها في مجتمع السود، وعلى كل ما يحدث في بلدها ...".

ودعت في منشورها لدعم حركة Black Lives Matter من خلال التبرع بأرسال رسالة نصية

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وأكدت مشاركتها في الحركة الإحتجاجية لقطاع الموسيقى في اميركا #BlackoutTuesday حيث تقوم شركات التسجيل الكبرى بتعليق أنشطتها والعمل مع المجتمعات على محاربة عدم المساواة العرقية بعد اندلاع احتجاجات في الولايات المتحدة في أعقاب وفاة جورج فلويد، وهو رجل أسود، أثناء احتجازه لدى الشرطة.

وقالت شركة يونيفرسال ميوزيك، وهي جزء من مجموعة فيفندي في حسابها على تويتر ”نقف مع مجتمع السود“.

وكتبت شركة وورنر للتسجيلات على حسابها ”النشاط الموسيقي في مجموعة وورنر ميوزيك جروب لن يمضي كما هو معتاد“. وأضافت أنها ستقدم مساهمات لحركة (بلاك لايفز ماتر) أي (حياة السود تهم) ومجموعات أخرى تحارب العنصرية.

وأعلنت مجموعة سوني ميوزيك تحركات مماثلة بينما قالت شركة إنترسكوب جيفن إيه اند إم، وهي جزء من شركة يونيفرسال، إنها لن تصدر أي أعمال موسيقية هذا الأسبوع.