"كفاية إساءة أدب مع الكون".. محمود العسيلي متحدثا عن العنصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الفنان محمود العسيلي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، على العنصرية والتعصب من قبل البعض.

وكتب: "اللي خلق الإنسان مصنفوش على أساس دينه أو لونه أو عرقه أو شكله أو فلوسه أو شغلته أو أفكاره أو تعليمه أو بلده أو فرقة الكورة اللي بيشجعها".

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وتابع: "التعصب بينسينا إن اللي خالقنا موجود جوا كل واحد فينا، كل نَفَس على الأرض عايش فيه الخالق، كفاية بقى إساءة أدب مع الكون و قوانينه الفطرية".

يذكر أن عدد من الفنانين قد قاموا بكتابة منشورات رافضة للعنصرية، خاصة في ظل الأحداث التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية.