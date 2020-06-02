بتول عرفة تحكي موقفا جمعها بندى بسيوني: "سامحيني على موضوع شعرك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حكت المخرجة الشابة بتول عرفة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، عن موقف جمعها بالنجمة ندى بسيوني.

وكتبت: "موقف جه على بالي، في مسلسل أريد رجلاً، اخترت الفنانة ندى بسيوني في أحد الأدوار الرئيسية، وفي أول مقابلة لينا مع بعض حكيت لها الدور، وأنا بحكى لقيتها بتبكي من كتر ما تأثرت بالدور وحسيته، ربنا يديم علينا الفنانين اللي بتحس لأنهم بدأوا ينقرضوا بحبك وبحب إخلاصك وإلتزامك".

فيما أعادت "ندى" تغريد المنشور، معلقة: "أشكرك على فنك وكلامك الجميل يا بتول، إنتِ مخرجة حساسة على أعلى مستوى وشغلك جميل في المسلسل دانتيلا".

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وتابعت: "من أجمل المسلسلات من أول القصة والسيناريو، والفنيين كلهم والإخراج طبعا والممثلين كلهم".

لترد "بتول": "حبيبتى يا ندى أنا فعلاً كنت مستمتعة معاكي وبيكي وبإلتزامك في فنك، مواعيدك عمري ما حنسى لما صممت إنك تغيري لون شعرك رغم دا شيء بالنسبة لك مستحيل، إحترمتي رغبتي وغيرتي، ورغم إن الدور أكبر من عمرك و لكن أبدعتي فيه، ربنا يجمعنا دايماً على خير حبيبتي، سامحيني بقى على موضوع شعرك".

مسلسل "أريد رجلا" بطولة إياد نصار، مريم حسن، ندى بسيوني، حازم سمير، محمد التاجي، ظافر العابدين، أحمد عبدالعزيز، ومن إخراج بتول عرفة.