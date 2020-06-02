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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة
احتفل الفنان محمد محيي أمس الإثنين بعيد ميلاده الخمسين، بحضور منتج البومه هيثم دردير
هيثم، قال في تصريح خاص لـ" مصراوى :" بسبب ظروف وإجراءات الوقاية، تعذر الاحتفال بشكل أكبر بعيد ميلاد الفنان محمد محيي، وفضلنا أن يقتصر على حضورى والصديق وائل عادل غنيمي"
وأضاف: " لم نستقر بعد على موعد طرح ثالث أغاني البوم (بتاع زمان)، وهي بعنوان (قلت أخونه) من كلمات نور الدين حمدي، ألحان كريم حمدي، وتوزيع فهد، وان كنا نعد لطرحها خلال الأيام المقبلة"
محيي كان قد طرح من البومه أغاني "سهرانين" من كلمات نور الدين حمدي، و" فوضت اَمري" من كلمات أشرف أمين،
كانت هذه تفاصيل خبر بـ"الكمامات".. محمد محيي يحتفل بعيد ميلاده الـ50 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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