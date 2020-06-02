بدرية طلبة تحتفل بعيد ميلاد حفيدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: احتفلت الفنانة بدرية طلبة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، بعيد ميلاد حفيدتها "رؤى"، ابنة ابنتها "هايدي". ونشرت "بدرية" صورة لها، وعلقت: "العمر كله ياروري، رؤى حبيبتي 1 يونيو". يذكر أن بدرية طلبة شاركت في سباق دراما رمضان 2020، بمسلسل "البرنس"، الذي حقق نجاحا كبيرا. مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، نور، روجينا، أحمد زاهر، سلوى عثمان، عبدالعزيز مخيون، رحاب الجمل، أحمد فهيم، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، نجلاء بدر، أحمد داش، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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