هالة صدقي ترفض الاحتفال بعيد ميلادها هذا العام

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
كشفت النجمة هالة صدقي، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، أنها ترفض الاحتفال هذا العام بعيد ميلادها.
وكتبت: "بشكر كل من هنئني بعيد ميلادي، بس السنة دي بالنسبة لي مختلفة تماما، والحقيقة رافضة أي احتفال، لكن بشكركم من قلبي على حبكم واهتمامكم بيه، وآسفة إني مش عارفة أرد عليكم كلكم، ربنا يخليكم ليا".
وتحتفل هالة صدقي بعيد ميلادها، في 1 يونيو من كل عام، وتعتبر "هالة" من أشهر النجمات، ولها رصيد كبير من الأعمال الفنية أبرزها "يا دنيا يا غرامي"، "تفاحة"، "ونوس"، "الهروب"، وغيرها.
وتشارك هالة صدقي في بطولة مسلسل "ليه لأ"، المقرر عرضه قريبا على منصة شاهد الالكترونية، وهو من بطولة أمينة خليل، هاني عادل.
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