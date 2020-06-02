في عيد ميلاده.. رانيا محمود ياسين لوالدها: "دايما حسك في الدنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة رانيا محمود ياسين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، بعيد ميلاد والدها النجم الكبير محمود ياسين.

وكتبت: "أبي وحبيبي الغالي، أبي الذي عرفت معه الحب والعطاء والتفاني والكرم والحنان والصدق والإخلاص، عرفت منك كل قيم الحق والخير والجمال، ربنا يديك الصحة والعافية كل سنه وإنت بخير وصحة وسعادة".

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وتابعت: "ربنا يخليك لينا يارب ويبارك فيك يا حبيبي ويحفظك ويديك الصحة والعافية، ودايما حسك في الدنيا بخير وصحة يارب، كل سنة وإنت طيب وعقبال مليون سنة يا قلبي، الكلام فيك ما يخلصش بحبك يا أغلى الناس".

ويحتفل النجم الكبير محمود ياسين اليوم 2 يونيو، بعيد ميلاده، ويعتبر من أهم نجوم الصف الأول، إذ قدم للسينما عددا من الأعمال الخالدة أبرزها "أفواه وأرانب"، "الرصاصة لا تزال في جيبي"، "الحرافيش"، "السادة المرتشون"، "الستات"، "التعويذة" وغيرها.