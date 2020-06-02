بعد احتفالها بعيد ميلادها.. يارا توجه رسالة إلى جمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

حرصت الفنانة يارا، على توجيه رسالة إلى جمهورها، بعد احتفالها بعيد ميلادها.

وكتبت يارا، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة : "إنتوا وبعاد حسستوني إنكم بالقلب ومعي، خاصة بهذه الليلة اللي حلتوها بوجوهكم الحلوة، ووجودكم الأحلى".

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وأضافت: "شكرا كتير لكل اللي شاركني بهذا النهار المميز واللي عيدني من وين ما كنتوا.. فيكم وبحبكم بكبر، الله يحميكم ويحفظكم، وشكرا يارا لوفرز، إنتوا الأحلى والأفضل، وأحلى عيد عندي.. بحبكم كتير".

يذكر أن، آخر أعمال يارا، طرحها لأغنيتها الجديدة بعنوان،" ما خطر عالبال" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات أحمد بن فارس، ألحان أسامة العطار وتوزيع هشام السكران.