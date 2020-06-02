تراند اليوم : نجل حسن حسني يكشف أكبر صدمة تلقاها والده في حياته

كشف هشام حسن، نجل الفنان المصري الراحل حسن حسني، عن جوانب خفية لوالده، منها أكبر صدمة عاشها في حياته.
وقال هشام حسن في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" على فضائية "الحدث"، إن من أصعب المواقف التي مر بها والده هو وفاة شقيقته رشا، التي رحلت منذ 6 سنوات.
وأوضح أن وفاة عمته مثلت صدمة كبيرة لوالده، وأنه ظل منذ وفاتها محتفظا بصورته معها كخلفية لهاتفه الذكي، حتى ولو اشترى هاتفا جديدا، مبينا أن وضعه للصورة هو أول ما يفعله قبل نقل البيانات.
وعن أقرب أفلامه إلى قلبه، أجاب نجل حسن حسني أنه فيلم "دماء على الأسفلت"، من إنتاج 1993، وحاز عنه على جائزة أفضل ممثل، وهو من إخراج الراحل عاطف الطيب، بينما كان يرى "حزمني يا" من أفضل مسرحياته.
وصرح هشام حسن أنه يشعر حاليا بتأثر كبير كلما شاهد مقطع مصور لوالده على مواقع التواصل الاجتماعي، وكأنه يشاهده للمرة الأولى، بحسب قوله.
وأكد أن والده حسن حسني كان حريصا على التعامل مع أبنائه كصديق حميم لهم، ولكنه كان يتعامل كأب عندما يكون غاضبا منه أو شقيقته فاطمة.
وأضاف أنه يحب الجلوس في المنزل بشدة وعدم الخروج منه، ويحب أحفاده بشدة ويتعامل معهم بمبدأ "أعز الولد ولد الولد".