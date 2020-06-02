فيديو.. رامز أمير يستعيد ذكريات التمرين

استعاد الفنان رامز أمير ذكريات تمريناته قبل إغلاق الصالات الرياضية، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".
وعلق "أمير" على الفيديو قائلًا : " ياااااه.. قاعد بقلب فى
وتابع : " والتحدى بتاعى دلوقتى انى ارجع فى وقت قياسى وهتشوفوا ان شاء الله، و بجد شكرا على سؤالكم و كلامكم اللى و الله فوق راسى، انتم عيلتى و اجمل هدية من ربنا".
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