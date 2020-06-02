بالصورة – الملكة اليزابيث ترفّه عن نفسها خلال الحجر الصحي بركوب الخيل

اذ لم تتخل الملكة البريطانية عن ممارسة رياضة ركوب الخيل أثناء عزل نفسها مع زوجها الأمير فيليب في قلعة وندسور، وتظهر الصور الجديدة التي تم التقاطها خلال عطلة نهاية الأسبوع الملكة البالغة من العمر 94 عاماً وهي تمتطي حصانها “فيرن” البالغ من العمر 14 عامًا.

ولم تظهر علامات التعب عليها، على الرغم من سنها المتقدم.

وتعد هذه الإطلالة الأولى للملكة اليزابيث منذ إغلاق البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.