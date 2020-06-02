شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة المصرية رجاء الجداوي ترسل رسالة صوتية إلى محبيها من غرفة العزل والان مع التفاصيل

الثلاثاء 2 يونيو 2020 أرسلت الفنانة المصرية رجاء الجداوي رسالة صوتية إلى محبيها من غرفة العزل، طمأنتهم فيها عن حالتها الصحية ورجتهم أن ينتبهوا لصحتهم لأن فيروس كورونا خطير.

Advertisements وقالت الجداوي في رسالتها، التي نشرها موقع مصراوي: "الحمد لله أتحسن ببطء، لكني لا أستطيع التحدث كثيراً بسبب ضيق التنفس، والحمد لله على كل شيء".

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