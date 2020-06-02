هيام طعمة.. بنت "حلب" الجميلة يهزمها السرطان

بمزيج من الطموح الذي لا يبتعد كثيرا عن خطوط الواقع وفلسفة التخلي عن الأشياء تعاملت الفنانة والمطربة السورية هيام طعمة مع تحديات الحياة، واستطاعت أن تحجز لنفسها مكانا خاصا في قلوب محبيها بالعالم العربي.

ولدت هيام طعمة في 18 أغسطس/ آب 1961 في مدينة حلب، وكانت أسرتها ميسورة الحال لذا نالت حظا كبيرا من الحب والدلال، وعندما ظهرت موهبتها في الغناء والتمثيل دعمها الجميع ولم يقف أحد في طريقها.



وفي سن الطفولة راحت تتابع السينما المصرية وتتعلم من أداء النجمات البارزات، كما تعلمت أصول الغناء من التراث المصري.





وبمرور الأيام غدت الصغيرة فتاة تمتلك الجمال والموهبة والعلم أيضا، إذ حصلت على شهادة عليا في التربية وعلم نفس الأطفال من العاصمة الفرنسية باريس.

عملت "هيام طعمة" بالتدريس ما يقرب من 3 سنوات بعد تخرجها، وعندما شعرت بأن حبها للتمثيل والغناء أكبر من التدريس فضلت الانسحاب وراحت تبحث عن فرصة كي تعبر من خلالها للجمهور.

شاركت في بداية مسيرتها الفنية بمشاهد محدودة في الدراما السورية، لكنها استطاعت أن تلفت الأنظار بقوة بعد ظهورها في مسرحية "كاسك يا وطن" بطولة الفنان الكبير دريد لحام وتأليف محمد الماغوط.





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وتوالت عليها العروض في التليفزيون والسينما، وبات اسمها معروفا في سوريا، لكنها كانت تحلم بالعبور للمشاهد العربي، ورأت أن حلمها لن يتحقق إلا بالعمل في مصر لأنها "هوليوود الشرق".

وسافرت هيام طعمة للقاهرة التي احتضنت موهبتها وساعدتها على الاقتراب والتعاون مع نجوم كبار، فعلى صعيد الغناء تعاملت مع كبار الملحنين مثل سيد مكاوي ومحمد سلطان، وكممثلة شاركت في أفلام وأعمال تليفزيونية تضم نجوما من العيار الثقيل مثل الراحل سعيد صالح ومني زكي التي شاركتها بطولة مسلسل "السندريلا" عام 2006 وقدمت خلاله شخصية الفنانة الراحلة ليلى مراد.

وسرعان ما ارتبكت حياة هيام طعمة وهي في قمة النجاح والشهرة، إذ غافلها مرض السرطان واحتل جسدها، وأجبرها على الابتعاد عن الأضواء، لاسيما أن المرض أثر على ملامحها وأصابها بالضعف الشديد.





لم تيأس الفنانة والمطربة السورية، وبحثت عن الشفاء في أماكن كثيرة، وكانت رحلة علاجها الأخيرة في هولندا، وفي مساء 31 مايو/ أيار الماضي، توقف نبضها ورحلت عن الحياة عن عمر ناهز 58 عاما.

وقدمت هيام طعمة عبر مشوارها الفني 5 أعمال درامية هي "السندريلا، الذئب، الغفران، جريمة لم ترتكب، جمال الدين الأفغاني".

وعلى شاشة السينما شاركت في بطولة 9 أفلام أبرزها "الشاويش حسن، انتبهوا أيها الأزواج، غريب في الميناء"، كما يضم أرشيفها الفني العديد من الأغنيات التي حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها مثل "حبنا اللي غاب، بلاش معاندة، انت اتغيرت".



