"أفاتار 2".. عودة إلى التصوير بعد "ثغرة نيوزيلندا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكن طاقم عمل الجزء الثاني لفيلم أفاتار من الدخول لنيوزيلندا لاستكمال التصوير، بعد استغلال ثغرة تتيح للأجانب عبور الحدود.

ونشر المنتج جون لانداو صورة لوصول طاقم العمل على صفحته على موقع "أنستقرام"، وكتب أسفلها: "لقد وصلنا نيوزيلندا.. الآن تبدأ فترة حجرنا الصحي لمدة 14 يوما".





وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن طاقم عمل الفيلم قام بتأجير فندق صغير في ولينجتون، مضيفة أن الحكومة" وافقت على دخولهم البلاد".

وأضافت أن الحكومة اتخذت إجراءات لضمان سلامة طاقم العمل ومتابعتهم في الحجر الصحي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

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ووصفت رابطة نيوزيلندا للهجرة والاستثمار هذا الاستثناء بأنه غير عادل، وقال رئيس الرابطة جون رانسون إن هناك 60 ألف مهاجر يحملون تصاريح عمل سارية ولم يتمكنوا من دخول نيوزيلندا.





وأضاف: "الكثيرون استقالوا من وظائفهم، وباعوا منازلهم وكانوا في انتظار السفر إلى نيوزيلندا" مشيرا إلى أن الشركات سعت للحصول على موافقات لإدخال العمال ولكنها لم تحصل على موافقات.

يشار إلى أنه في إطار جهود احتواء فيروس كورونا، يُسمح فقط للمواطنين النيوزيلنديين والمقيمين بدخول البلاد منذ 19 مارس/ آذار الماضي.



