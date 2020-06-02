كلبة عمرو واكد تعاني من الاكتئاب بمسلسل Ramy (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصدر وسم المسلسل الأمريكي "رامي" قائمة "التريند" على محرك البحث العالمي "غوغل"، حيث يجسد بطولته النجم المصري عمرو واكد، بسبب مشهد له استخدم فيه عبارات مصرية اللهجة وسط حديثه باللغة الإنجليزية.

وشارك العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشهد من مسلسل "رامي" الذي ظهر خلاله النجم عمرو واكد، وسط تفاعل كبير مع اللغة الكوميدية الكبيرة التي أحدثها واكد.

وظهر في المشهد الفنان عمرو واكد بشخصية والد "رامي" وهو يقف مع طبيبة بيطرية تعالج كلبته وفاجأته بأنها تعاني من القلق والاكتئاب "depressed"، ما جعل "واكد" يبدي تعجبه من تلك الأعراض بقوله: "ديبريسد ليه يا روح أمك إنتي ها".

وتفاعل الجمهور مع المشهد بشكل كبير، مبدين إعجابهم الشديد بأداء النجم عمرو واكد في المسلسل، وخاصة في استخدامه اللهجة المصرية في وسط حديثه باللهجة الإنجليزية.

وعلّق أحدهم قائلاً: "depressed ليه ياروح أمك إنتى ها على إيه.. أنا ضحكت اوى عمرو واكد فكرنى هنا بالكوميك بتاع لما أبوك يلاقيك مكتئب ويقولك مكتئب ليه مش أنت لسه متغدى فراخ".

‏وأضاف آخر: "أنا مش من متابعين مسلسل Ramy خالص بس المشهد ده فطسني من الضحك الحقيقة خاصة تعبيرات وش عمرو واكد في آخر جملة".

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‏وعلّق آخر: "إنتي Depressed ليه يا روح أمك..الحقيقة والله ياعمرو إننا كلنا Depressed...طول عمرك مبدع ياعمرو يا واكد حقيقة السينما المصرية خسرت نجم من نجومها برافو بجد".

‏وقال آخر: "مكتئبة ليه يا روح أمك إنتي !.. عمرو واكد من مسلسل رامي".

‏وعلّق آخر:" عمرو واكد بيقول للكلبة مكتئبة ليه يا روح أمك".

وقال آخر: "جماعة أنا بحب عمرو واكد وفخورة بيه جداً".

يُذكر أن عمرو واكد يشارك بالجزء الثاني الخاص بمسلسل Ramy والذي كان قد شارك فيه بالجزء الأول منه، حيث تدور قصة العمل حول رامي الذي يجسد دوره الشاب الأمريكي من أصل مصري "رامي يوسف"، حيث يروي قصة شاب مسلم يعيش في أمريكا ليواجه كمسلم الكثير من التحديات الصعبة ويجسد الفنان المصري عمرو واكد دور والده.

وفي سياق المسلسل ذاته تشارك نجمة الأفلام الإباحية ميا خليفة بطولة المسلسل، وهو ما جعل المسلسل يتعرض للكثير من الانتقادات من قبل الجمهور العربي في بداية عرضه.