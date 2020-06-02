هيا مرعشلي تحتفل بعيد ميلادها بفستان جريء.. والجمهور: صباحية عروس!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفلت الفنانة السورية الشابة هيا مرعشلي بعيد ميلادها الـ 23، والذي يصادف يوم 30 من شهر مايو، ونشرت مجموعة من صور الحفل الذي تواجد فيه عدد من أصدقائها بالإضافة لجدتها الفنانة ناهد حلبي.

واختارت مرعشلي لهذه المناسبة فستانا قصيرا باللون الأبيض، مكشوفا من ناحية الصدر، عرضها لموجة من التعليقات والانتقادات وحتى الهجوم، حيث وصف البعض الفستان الذي ظهرت به مرعشلي بـ "قميص النوم"، مُعلقين: "عيد ميلاد ولا صباحية عروس؟".

بينما عبر عدد من محبي هيا عن إعجابهم بإطلالتها البسيطة، ووصفوها بالأميرة.

وعلى الصعيد الفني، لم تتواجد الفنانة الشابة في الموسم الرمضاني الماضي بأي عمل درامي، ويأتي هذا الغياب بعد تحقيقها نجاحاً ملفتاً في الموسم الرمضاني قبل الماضي من خلال مشاركتها في 3 أعمال وهم مسلسل "عندما تشيخ الذئاب"، من خلال شخصية سندس التي تتزوج من رجل كبير في السن بعد تخلي إخوتها عنها لتقع في غرام ابنه ويبدأ الصراع.

كما شاركت مرعشلي في مسلسل "مسافة آمان" إلى جانب سلافة معمار، وكاريس بشار، وعبدالمنعم عمايري وآخرون، حيث قدمت شخصية صبا الفتاة الفقيرة التي تحارب من أجل والدتها.

وفي الموسم نفسه شاركت هيا بمسلسل "دقيقة صمت" من بطولة عابد فهد، فادي صبيح، خالد القيش بشخصية "خنساء" وهي فتاة ليل تتمتع بشخصية قوية.

Advertisements

واعتبر عدد من النقاد أن مرعشلي تفوقت على نفسها في مجال دور البنت الجريئة والشخصية القوية، وأثبتت أنها نجمة صاعدة بقوة في عالم التمثيل، لذلك جاء غيابها عن الموسم الماضي صادمًا.

وتنتمي مرعشلي لعائلة فنية فوالدتها الفنانة الراحلة رندة مرعشلي والتي توفيت قبل سنوات بعد صراع مع مرض السرطان، ووالدها الفنان طارق مرعشلي، أما جدتها من والدها فهي الفنانة ناهد حلبي.

وشاركت الفنانة السورية الشابة خلال مسيرتها بعدد من الأعمال الناجحة من أهمها "جلسات نسائية" إلى جانب نسرين طافش، يارا صبري، نظلي الرواس، كما شاركت في مسلسل "غدًا نلتقي" إلى جانب كاريس بشار، مكسيم خليل، نظلي الرواس، ضحى الدبس وآخرون.

هذا وتألقت بمسلسل "الندم" من بطولة سلوم حداد، سمر سامي، باسم ياخور، احمد الأحمد، محمود نصر ودانا مارديني.