شكرا لقرائتكم مظاهرة حب في وداع حسن حسني.. وعادل إمام ينعاه بصورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نعى عدد من الفنانين المصريين، وعلى رأسهم عادل إمام، اليوم السبت، الفنان المصري حسن حسني، الذي وافته المنية اليوم السبت عن 89 عاما إثر تعرضه لأزمة قلبية.

ونشر الزعيم صورة تجمعه مع الراحل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق: "وداعا الفنان الكبير حسن حسني".

من جهته، نشر الفنان محمد هنيدي عبر حسابه على تويتر، صورة تجمعه بالفنان الراحل وهو يقبله، وعلق: "وجعت قلبي يا عم حسن، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما حرصت الفنانة التونسية هند صبري، على نعي الفنان القدير الراحل حسن حسني، وكتبت عبر حسابها على تويتر، قائلة: "‏فقد الفن العربي واحدا من كباره وممثليه العظام، الذي أسهم في إسعاد الشعب العربي كله منذ سبعينات القرن الماضي وحتى الآن.. جمعنا فيلم أحلى الأوقات.. رحل الفنان الكبير حسن حسني رحمه الله وخالص العزاء لأسرته".

فيما علق النجم أحمد زاهر على فراق الفنان حسن حسني، قائلا: "هاتوحشنا يا عم حسن يا راجل يا طيب ربنا يرحمك ويحسن إليك ويغفر لك. أرجو قراءة الفاتحة للمغفور له بإذن الله".

في سياق متصل، ودع الفنان إدوارد فؤاد، النجم الكبير حسن حسني، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على انستغرام :"رحمة الله على الفنان القدير وأبي الروحي من علمني الكوميديا.. وداعا حسن حسني".

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وكتبت سمية الخشاب على صفحتها الشخصية: "‫إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا عم حسن ربنا يرحمك يا عم حسن ويدخلك الجنة ويبدل سيئاتك حسنات، ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة يارب.. رحمك الله يامن رسمت البسمة على وجوهنا".

أما الفنان شريف منير الذي شارك النجم حسن حسني في بطولة مسرحية "حزمني ياه"، كتب عبر صفحته الرسمية قائلا: "رحمة الله عليك يا أستاذي الكبير.. الله يرحمك يا زواوي يا بويا وخويا".

بدوره، قال الفنان أحمد خالد صالح: "اللهم اغفر له وارحمه واجعل الليلة أحلى لياليه، ربنا يرحمك ويغفر لك يا عم حسن ويجمعنا بيك وبالحبايب كلهم على خير... إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتوفي الفنان الكبير حسن حسني عن عمر ناهز 89 عامًا بمستشفى دار الفؤاد، إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة.

وكان حسني قد شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك في مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذي عرض في موسم دراما رمضان المنقضي، ومن قبلها شارك في مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي.

وشارك أيضا في موسم عيد الأضحى السينمائي الماضي، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمي، والنجوم منة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد.

يشار إلى أن حسن حسني توفي إثر أزمة قلبية حادة، حيث تم نقله إلى المستشفى وبقي في العناية المركزة لمدة 24 ساعة، فارق على إثرها الحياة.