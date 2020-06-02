سامح حسين يؤكّد أن زوجته تسيطر على هاتفه الخاص

حل الفنان سامح حسين ضيفًا على برنامج "راجل و2 ستات" من تقديم شريهان أبو الحسن وهيدي كرم عبر قناة ON.تحدث سامح حسين عن خصوصية استخدامه للهاتف، وحرص زوجته على معرفة كلمة السر الخاصة بكل تطبيقات الهاتف.

أوضح "حسين" أن الرجال لا يهتموا بالرد على الهاتف عقب عودتهم إلى المنزل بسبب رغبتهم في تجنب مكالمات العمل التي تطاردهم طوال الوقت، وهو ما يصيب زوجاتهم بالشك وربطهن بين عدم إجابة المكالمات ووجود أسرار يخفيها الأزواج.أضاف سامح حسين أن حرص زوجته على معرفة كل كلمات السر الخاصة بهاتفه يندرج تحت بند الفضول وليس الحرص على علاقتها بزوجها، مؤكدًا أنه ترك لزوجته حرية اختيار جميع كلمات السر الخاصة به، وهو ما يجعله أحيانا يستعين بها للدخول إلى حساباته الشخصية على هاتفه.

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