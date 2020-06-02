طارق لطفي يؤكّد عدم الاستقرار على موعد استكمال تصوير "القاهرة كابول"

أكد الفنان طارق لطفي، أنه متحمس لتقديم تجربة مسلسله الجديد "القاهرة كابول"، والذي أعلن مؤخرًا عن عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.وأشار لطفي ، أنه قد أنتهى من تصوير حوالي 40% من مشاهده بالعمل قبل توقف تصوير المسلسل بسبب ظروف السفر التي توقفت لانتشار فيروس كورونا حول العالم.

واستكمل، إلى وقتنا الحالي لا أعلم موعد استكمال تصويره، لكن خلال الفترة المقبلة بعدما تهدأ الأوضاع حول العالم وعودة الطيران مرة أخرى، سوف يتم الإعلان عن موعد أستكمالنا للتصوير مرة أخرى.

اختتم، العمل من المفترض أن نسافر من خلاله إلى أنجلترا لتصوير مشاهد الحلقات الاولي، وأتمنى أن تهدأ الاحوال وتستقر الأوضاع في ظل انتشار كورونا بشكل كبير هذه الفترة.

يتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث الإرهابي الذي يتعاون مع عدد من المنظمات الإرهابية، ويتصدى له ضابط الشرطة، في إطار من الاكشن والدراما الاجتماعية.

Advertisements

المسلسل من بطولة حنان مطاوع، وطارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب، وخالد الصاوي، نبيل الحلفاوي، شيرين، وعدد كبير من ضيوف الشرف والفنانين الشباب وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام علي.

قد يهمك أيضا :