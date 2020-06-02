فضل شاكر يطرح جديده الخليجي "وحشتوني"

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"الخليج 365" من بيروت: طرح الفنان فضل شاكر جديده الخليجي بعنوان "وحشتوني" بفارق 24 ساعة فقط عن إصداره أغنية "غيب" المصرية إستعداداً لعودة قوية الى الساحة الغنائية.

”وحشتوني” من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع خالد عز، وإنتاج شركة “وان بروداكشن”، أهداها إلى جمهوره ومتابعيه مخاطباً إيّاهم بالقول”أنا غايب كثير ادري، ولكني قريب اشعور، واذا ضقتوا ترى صدري، يضيق وخاطره مكسور، وحشتوني كثر صبري، كثر ما فالسما من نور، وحشتوني وعلى خبري، انا واحشكم ومعذور “.

وحققت الأغنية الأولى وهي باللهجة المصرية بعنوان “غيب “من كلمات محمد رفاعي وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد ابراهيم، نسبة مشاهدة لافتة حيث تجاوزت المليوني مشاهدة منذ طرحها عبر قناته على موقع يوتيوب في ال 30 من مايو الماضي.



