إليسا ترقص فرحاً في أول بروفا موسيقية تسبق حفلها المباشر

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"الخليج 365" من بيروت: وصلت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ الى القاعة التي تجتمع فيها فرقتها الموسيقية وهي ترتدي الكمامة أسوة بهم. حيتهم بسعادة بالغة ورقصت تعبيراً عن فرحتها بلقائهم أخيراً بعد اضطرارها للالتزام بالحجر المنزلي في ظل تفشي فيروس كورونا.

هذه البروفا تسبق حفلها المباشر الذي ستطل من خلاله على متابعيها مباشرة من منزلها يوم الخميس المقبل عبر أحد التطبيقات الرقمية.

يذكر أن أن إليسا طرحت قبل أيام أغنية بعنوان قهوة الماضي​ من كلمات ​سهام الشعشاع​ والحان ​محمد رحيم​.

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